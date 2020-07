Haase gaat op NK dubbelen met Alec Deckers, de zoon van Krajicek

Robin Haase (33) vormt op de NK tennis in Amstelveen in het dubbelspeltoernooi een koppel met Alec Deckers, de twintigjarige zoon van Richard Krajicek. Het duo heeft een wildcard ontvangen.

,,Hij benaderde mij of ik met hem wilde spelen. Hij had een wildcard nodig en die zou hij met mij eerder krijgen”, aldus Haase. ,,Eerst zou hier om best-of-five gespeeld worden, waardoor ik het niet zou doen. Maar dat werd teruggedraaid naar best-of-three en toen leek het me wel wat.”

De twintigjarige Deckers, die bewust de achternaam van zijn moeder heeft gekregen, is de nummer 1856 van de wereldranglijst. De zoon van de voormalig Wimbledonkampioen doet op de NK alleen aan het dubbelspel mee.

Haase hoopt op het Nationaal Tennis Centrum ritme op te doen in aanloop naar de herstart van het internationale circuit. Hij beperkte zich de voorbije maanden vooral tot demonstratiewedstrijden in eigen land, maar deed de afgelopen weken ook mee aan de Italiaanse competitie. De voormalig nummer 33 van de wereld had een uitnodiging op zak voor de Adria Tour, het omstreden tennistoernooi van Novak Djokovic, maar die invitatie besloot hij naast zich neer te leggen.

,,Ik heb het niet gedaan, want ik vond het veel te vroeg en onverantwoord”, aldus Haase (33). ,,Als er een foto van mij zou zijn rondgegaan waarop ik zij-aan-zij met iemand zou staan, dan zou ik zijn afgemaakt in Nederland.”

Op de Adria Tour, die onder meer Belgrado aandeed, was publiek gewoon toegestaan. Spelers schudden elkaar de hand en op beelden was te zien dat de spelers buiten de wedstrijden om gezamenlijk feestvierden. Onder anderen Djokovic zelf bleek besmet te zijn, evenals Grigor Dimitrov. ,,Wat zij daar hebben gedaan is heel erg dom. Daarom ben ik blij dat ik het niet heb gedaan”, zei Haase eerder over het gedrag van zijn collega’s.

