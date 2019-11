Haase houdt Nederlandse hoop levend met knappe zege

Na de nederlaag van Tallon Griekspoor tegen Andy Murray moest Haase per se van Evans winnen om nog enigszins hoop te houden op het bereiken van de knock-outfase van de Davis Cup. Het eerste groepsduel met Kazachstan ging namelijk ook verloren.



Griekspoor was dicht bij een stunt tegen Murray en ook Evans en Haase waren erg aan elkaar gewaagd. De eerste set ging met 6-3 naar de Brit, waarna de tweede set bloedstollend spannend was. Evans mocht in die tweede set serveren voor de wedstrijd bij een 5-4 voorsprong in sets, maar juist op dat cruciale moment was het Haase die zijn Britse opponent wist te breken: 5-5. Omdat beide mannen vervolgens hun eigen game wisten te houden, al kreeg Haase nog wel drie breakpoints tegen, kwam het in de tweede set aan op een tiebreak. Die trok Haase uiteindelijk met 7-5 naar zich toe en daarmee dwong de Nederlander een derde set af.