Haase in eerste ronde Auckland onderuit tegen Ferrer

Video Federer in tranen tijdens interview over verongeluk­te coach

1:36 In een exclusief interview bij CNN is Roger Federer in tranen uitgebarsten. De Zwitserse tennisicoon werd emotioneel toen het ging over zijn Australische oud-coach Peter Carter, die op 37-jarige leeftijd in 2002 verongelukte bij een auto-ongeluk tijdens zijn huwelijksreis.