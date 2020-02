Haase laat Goffin ontsnappen in Ahoy

Door Rik Spekenbrink De beste Nederlandse tennisser had wel een stunt kunnen gebruiken. Na een moeizaam 2019 zakte Haase ver weg op de wereldranglijst, tot inmiddels plek 167. Daardoor is hij momenteel vaak veroordeeld tot de challengertoernooien, de eerste divisie van het tennis. Voor het ABN Amro-toernooi kreeg hij van toernooidirecteur Richard Krajicek een wild card. Met een loting tegen de als vierde geplaatste Goffin trof Haase het niet, maar toch lagen er kansen. De partij vertoonde veel gelijkenissen met die tussen beide spelers drie jaar geleden, toen in de tweede ronde in Rotterdam. Ook toen won Haase de eerste set en lagen er duidelijk kansen op de winst, maar kon hij de partij niet ‘killen’. In Ahoy heeft Haase het vaak niet gemakkelijk. Sinds vandaag is hij, samen met Jan Siemerink, met twaalf deelnames recordhouder in Rotterdam. Haase kwam twee keer tot de kwartfinale: in 2008 en 2018, toen hij van Roger Federer verloor.

Setwinst

Hij speelde vanmiddag tegen Goffin een sterke eerste set. Met diepe en goed geplaatste ballen zette hij de Belg, van wie hij zes van de zeven onderlinge partijen verloor, onder druk. Daarmee dwong hij Goffin tot fouten. Op eigen service kwam Haase niet in de problemen, hij verloor slechts vier punten. Eén break op 4-3 was voldoende voor setwinst.



Vroeg in het tweede bedrijf kreeg Haase voor het eerst breekpunten tegen, maar werkte die weg. Goffin plaatste bij zijn volgende kans dan toch de break, maar sloeg in zijn eigen servicegame vervolgens vanaf een 40-0 voorsprong drie dubbele fouten en verspeelde die voorsprong direct weer. Haase hield zijn niveau hoog, won een paar prachtige punten en kreeg op 3-3 twee kansen zelf een gaatje te slaan. Het had gevoelsmatig de genadeklap kunnen zijn voor Goffin, maar Haase liet hem ontsnappen. Het draaide uit op een tiebreak. Daarin was Goffin stabieler: 5-7.



Haase beklaagde zich andermaal over het rumoer in Ahoy, waar de woensdag traditioneel kids day is. Ook tijdens de punten was het daarom soms onrustig op de tribunes, ondanks herhaaldelijke verzoeken tot stilte van de scheidsrechter.



Het deed weinig af aan het feit dat Haase zelf een mooie kans had laten liggen in die tweede set. De derde set leek vervolgens veel te snel bij hem weg te lopen. Na meteen te zijn gebroken en drie lovegames op eigen service van Goffin op rij, kreeg Haase op 3-4 de kans wat terug te doen. Hij slaagde daar niet in, kreeg ook op 4-5 nog een breekpunt, maar op het tweede matchpoint maakte Goffin alsnog een einde aan de partij.