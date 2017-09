Haase/Middelkoop naar tweede ronde op US Open

Oud-winnaar Cilic strandt al in derde ronde US Open

1 september De Kroatische tennisser Marin Cilic is evenals vorig jaar in de derde ronde van de US Open gestrand. De als vijfde geplaatste speler moest in New York zijn meerdere erkennen in de Argentijn Diego Schwartzman, de nummer 33 van de wereldranglijst. Cilic, die eerder deze zomer de finale bereikte op Wimbledon, ging in vier sets onderuit: 4-6 7-5 7-5 6-4.