Haase net als Bertens naar Rosmalen

US Open-winnares Osaka ook finaliste in Melbourne

8:40 De Japanse Naomi Osaka heeft ook bij de Australian Open de finale gehaald. De 21-jarige Osaka, die begin september op de US Open haar eerste grandslamtitel pakte, versloeg Karolina Pliskova uit Tsjechië in de Rod Laver Arena in drie sets: 6-2 4-6 6-4. Pliskova had in de kwartfinale Serena Williams geklopt, na vier matchpoints van de Amerikaanse te hebben weggewerkt.