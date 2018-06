Haase neutraliseert servicekanon Karlovic in Rosmalen

Door Rik Spekenbrink



Lange rally’s vielen er nauwelijks te zien op het center court. Beide spelers serveerden sterk en fietsten eenvoudig door het leeuwendeel van hun servicebeurten. Haase, duidelijk de verfijndere tennisser, kon met een lage returns soms antwoord bieden op de kogels van meer dan 200 kilometer per uur. Zo won hij de eerste tiebreak.



Ook daarna kabbelde de wedstrijd wat voort. Het opmerkelijkste moment: Haase vroeg een toeschouwer in het publiek zijn of haar horloge anders te richten, omdat de zon in zijn ogen schitterde. De emotieloze Karlovic kreeg op 3-3 voor het eerst in de wedstrijd twee breekpunten tegen, maar serveerde zich uit de wedstrijd. Geheel volgens verwachting ging het ook in de tweede set naar 6-6. Haase knokte zich daarin terug van 4-0 tot 4-4, maar sloeg op 5-5 zijn tweede dubbele fout van de tiebreak en zag Karlovic hem eruit slepen.



De derde set was interessanter. Haase maakte een paar fraaie punten, overleefde een breekpunt op 1-1 en brak Karlovic de game daarop. De Nederlander, die een bijzonder hoog percentage gewonnen punten op de eerste service noteerde, kwam daarna niet meer op de problemen. Na afgelopen twee jaren in de eerste ronde uitgeschakeld te zijn, staat hij nu dus wel in de tweede ronde. Daarin treft Haase de Australische qualifier Bernard Tomic of Cyprioot Marcos Baghdatis.