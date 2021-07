Haase niet naar kwartfinale dubbelspel op Wimbledon

Bertens ook in dubbelspel uitgescha­keld op Wimbledon, Haase wel verder

1 juli Kiki Bertens heeft ook in het vrouwen dubbelspel op Wimbledon in de eerste ronde verloren. De Nederlandse, die in het enkelspel ook al niet verder kwam dan één ronde, ging met haar landgenote Lesley Pattinama-Kerkhove onderuit tegen het Frans/Amerikaanse duo Elixane Lechemia/Ingrid Neel. Dat gebeurde in drie sets, 1-6 6-3 4-6.