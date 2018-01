Haase plaatst zich voor eerste kwartfinale van 2018

Het was de eerste ontmoeting tussen de dertigjarige Haase en de 22-jarige Jarry. De als vijfde geplaatste Haase sloeg in de tweede set op zijn vierde setpunt toe. In de beslissende set brak de Hagenaar de service van Jarry, die 113de staat op de wereldranglijst, bij 5-5.

Haase, zelf de mondiale nummer 42, speelt in de kwartfinale tegen de Fransman Benoît Paire. De Fransman was in de tweede ronde net wat gelukkiger dan de Hongaar Marton Fucsovics, die een wedstrijdpunt onbenut liet: 6-4 6-7 (4) 7-6 (6). Paire staat op de wereldranglijst één plaats hoger dan Haase. Hij is in Pune als vierde geplaatst.