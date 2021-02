Haase snapt als Van de Zandschulp wildcard Rotterdam ontvangt: ‘Op dit moment is hij de beste’

Australian Open Haase en debutant Van de Zandschulp snel klaar in Melbourne

7:45 Robin Haase is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van de Australian Open. De 33-jarige Hagenaar verloor in Melbourne in vier sets van de als 28e geplaatste Serviër Filip Krajinovic: 7-6 (4) 6-3 4-6 6-2. Botic van de Zandschulp werd bij zijn debuut in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in drie sets van de 17-jarige qualifier Carlos Alcaraz: 6-1 6-4 6-4.