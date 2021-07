Haase verder in dubbelspel op Wimbledon

Federer overleeft eerste ronde Wimbledon na opgave Mannarino

29 juni Roger Federer heeft de tweede ronde bereikt van Wimbledon. De achtvoudig winnaar van het grand slam in Londen kreeg de zege min of meer in de schoot geworpen, omdat zijn Franse tegenstander Adrian Mannarino na de vierde set opgaf met een blessure. De stand was toen 2-2 in sets.