Haase verliest in kwartfinale Florence

Sabalenka weer via Barty naar finale Wuhan

16:10 Arina Sabalenka uit Wit-Rusland heeft voor het tweede jaar op rij de eindstrijd bereikt van het WTA-toernooi in Wuhan. De Wit-Russin versloeg in de halve finales Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, in twee sets: 7-5, 6-4.