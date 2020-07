Haase verliest op NK tennis in kwartfinale van Jesper de Jong

Kerber weer terug bij oude coach

27 juli Angelique Kerber keert weer terug onder de hoede van coach Torben Beltz. De 32-jarige Duitse werkte eerder al in drie periodes samen met Beltz. Onder zijn leiding beleefde ze in 2016 haar grootste successen, met winst van de Australian Open en US Open. Kerber pakte dat jaar ook zilver op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en ze bereikte de eindstrijd van de WTA Finals.