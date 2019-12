Haase zet streep door Australian Open: ‘Besluit was shit’

Haase verkiest begin 2020 het spelen van twee challengertoernooien in Bangkok boven het kwalificatietoernooi van het eerste grand slam van het seizoen. In de eerste week van het seizoen hoopt Haase op basis van een wildcard deel te nemen aan de kwalificaties van het ATP-toernooi van Doha. ,,Ik zet alles op alles voor mijn single-ranking.”



De 32-jarige Haase deed de afgelopen tien jaar mee aan de Australian Open, telkens in het hoofdtoernooi. Sinds begin 2011 was hij op alle 36 grand slams van de partij. ,,Het besluit was shit, natuurlijk, maar nu is het knop om en doorschakelen en zo snel mogelijk proberen terug te keren in de top 100 en weer in het hoofdtoernooi te komen van de Grand Slams.”