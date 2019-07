Haddad Maia geschorst na positieve dopingtest

Laagste klassering Haase op wereldrang­lijst in drie jaar

22 juli Robin Haase is verder weggezakt op de wereldranglijst. De Haagse prof, die vorige week in de eerste ronde van het Kroatië Open in Umag werd uitgeschakeld, daalde acht posities. Hij zakte van de 78ste naar de 86ste plaats. Het is zijn laagste klassering sinds juli 2016. De Nederlander begon het jaar als de nummer 49 van de wereld.