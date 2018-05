Halep als nummer 1 naar Roland Garros

Rome Sjarapova komt op stoom voor Roland Garros

19:22 Tennisster Maria Sjarapova raakt steeds beter in vorm voor Roland Garros. De voormalige nummer één van de wereld bereikte de halve finales op het gravel in Rome door Jelena Ostapenko te verslaan. Sjarapova versloeg de Letse winnares van Roland Garros in een marathonpartij die ruim drie uur duurde: 6-7 (6) 6-4 7-5.