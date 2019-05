Halep wacht mogelijk Bertens in finale Madrid

Bencic verrast Osaka en treft nu Halep in halve finale Madrid

9 mei Naomi Osaka is er op het WTA-toernooi van Madrid niet in geslaagd de laatste vier te bereiken. De Japanse nummer 1 van de wereld werd in drie sets verrast door de Zwitserse Belinda Bencic. Het werd 3-6 6-2 7-5 voor de mondiale nummer 18. Osaka stond in de derde set met 5-3 voor en leverde op 5-4 haar opslaggame op love in.