Halve finale voor Del Potro onzeker door polsblessure

Thiem als vierde verzekerd van plekje bij ATP World Tour Finals

13 oktober Dominic Thiem heeft zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de ATP World Tour Finals in Londen. Door de resultaten in de kwartfinales van het masterstoernooi in Shanghai is de 24-jarige Oostenrijker zeker van een plaats bij de beste acht van het tennisseizoen.