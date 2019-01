Hamstringblessure hindert Zverev

Nishikori wint na negen verloren finales weer eens een ATP-toer­nooi

6 januari Kei Nishikori heeft voor het eerst sinds 2016 weer eens een ATP-toernooi gewonnen. De Japanner was na negen verloren finales op rij vandaag weer eens te sterk in Brisbane. Hij versloeg de Rus Daniil Medvedev in drie sets: 6-4, 3-6, 6-2