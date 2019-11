Herbert en Mahut op herkansing in Londen

Zege van Federer op Djokovic houdt Nadal op troon

14 november Roger Federer heeft de halve finales bereikt bij de ATP Finals in Londen. De Zwitser was in het laatste groepsduel in twee sets te sterk voor de Serviër Novak Djokovic: 6-4 6-3. Federer volgt Dominic Thiem naar de laatste vier. De Oostenrijker verloor donderdag van de Italiaan Matteo Berrettini maar had zich met overwinningen op Federer en Djokovic al verzekerd van een plek bij de laatste vier.