Herstelde Nadal maakt rentree in Davis Cup

De 31-jarige Nadal moest begin dit jaar in de kwartfinale van de Australian Open tegen de Kroaat Marin Cilic geblesseerd opgeven. Hij wilde zijn rentree begin maart maken in het Mexicaanse Acapulco, maar meldde zich enkele uren voor zijn eerste partij af. Hij had weer last gekregen van het bovenbeen.



De zestienvoudig grandslamwinnaar sloeg vervolgens ook de toernooien in Indian Wells en Miami over. Zonder te spelen neemt hij na dit weekeinde de nummer 1-positie op de wereldranglijst weer over van de Roger Federer.



De laatste keer dat Nadal uitkwam voor het Spaanse Davis Cupteam was in 2016 in een duel met India.