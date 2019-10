Het is dringen voor de laatste twee tickets voor de WTA Finals

De 29-jarige Tsjechische pakte dit jaar twee WTA-titels, in Sydney en Stuttgart, en ze bereikte de finale van de Australian Open waarin ze verloor van Naomi Osaka. Kvitova won de WTA Finals bij haar debuut in 2011. Vier jaar later bereikte ze nog een keer de finale. De tennisster uit Bilovec gaat voor de zevende keer meedoen aan het lucratieve evenement voor de acht beste tennissters van het jaar. Eerder verzekerden Barty, Osaka, Karolina Pliskova, Simona Halep en Bianca Andreescu zich al van deelname.

De laatste twee tickets komen uit het kwartet Elina Svitolina (nu 7de), Serena Williams (nu achtste), Kiki Bertens (nu negende) en Belinda Bencic (nu tiende). Bertens en Bencic doen deze week mee aan het toernooi in Linz. Ze nam de plek in het speelschema over van Kvitova, die zich geblesseerd afmeldde voor het Oostenrijkse hardcourttoernooi.



Voor Bertens, als eerste geplaatst in Oostenrijk, liggen er 175 punten klaar bij een toernooizege, waardoor ze over Svitolina én Williams zou heenwippen. Svitolina en Williams spelen deze week niet.Mogelijk volstaat ook plaats 9 als Serena Williams net als de voorgaande jaren besluit de WTA Finals te skippen. Bertens begint morgen in Linz tegen Anastasia Pavlioetsjenkova. Ze kwam de Russin dit jaar al vier keer eerder tegen, beide speelsters wonnen twee duels.



De stand in de race om de laatste twee tickets

7. Elina Svitolina 3995

8. Serena Williams 3935

9. Kiki Bertens 3870

10. Belinca Bencic 3705