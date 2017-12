Hewitt maakt op Australian Open wederom zijn rentree

Begin dit jaar nam Hewitt afscheid bij de Australian Open, waar hij toen ook met Groth in het dubbelspel uitkwam. Wel speelde hij het afgelopen seizoen op Wimbledon en in de Daviscup nog partijen in het dubbelspel. Individueel won Hewitt onder meer Wimbledon en de US Open.

,,Het is gewoon leuk om nog een keer mee te doen in Melbourne'', verklaarde Hewitt zijn rentree. ,,Dat neemt niet weg dat we de wedstrijden heel serieus nemen. Sam en ik trainen al voor langere tijd dagelijks. Ons doel is zo ver mogelijk te komen in het toernooi.''

Groth zegt dat hij na de Australian Open stopt met professioneel tennis. Samen met Sam Stosur speelt hij in Melbourne ook in de mix. Hij hoopt nog op een 'wildcard' voor het individuele toernooi.