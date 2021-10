Hoe vermijdt tienerster Raducanu een Osaka-scenario? ‘Er wacht haar een gevaarlijk traject’

Door Rik Spekenbrink



Als spelersagent van een groep toptennissers is Marijn Bal tegelijkertijd ook psycholoog, vriend en vertrouwenspersoon. Geen dag is hetzelfde of laat zich voorspellen. ,,Na de ouders of een coach ben jij de eerste die ze bellen. Op hetzelfde moment kan het bij de ene speler totale chaos zijn, terwijl de ander in totale harmonie is. Een achtbaan aan emoties, die mij ook niet altijd in de koude kleren gaat zitten.’’