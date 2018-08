Hogenkamp dit jaar niet aanwezig bij US Open

Nadal gunt zichzelf rust in aanloop naar US Open

8:09 Rafael Nadal doet deze week niet mee aan het tennistoernooi in Cincinnati. De Spaanse nummer 1 van de wereld neemt in aanloop naar het US Open wat rust. Dat meldde hij na zijn toernooizege in Toronto, waar hij zondag in de eindstrijd afrekende met de Griek Stefanos Tsitsipas.