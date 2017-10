Hogenkamp duikelt uit top honderd op wereldranglijst

Halep nu wél de nieuwe nummer 1 na zege op Ostapenko

7 oktober Simona Halep is de nieuwe leider op de WTA-wereldranglijst na het bereiken van de finale op het toernooi in Peking. Ze versloeg vanochtend Jelena Ostapenko in de halve finales (6-2, 6-4), die op Roland Garros nog te sterk was voor Halep waardoor de Roemeense in een eerder stadium niet de nummer 1 van de wereld werd.