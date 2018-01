Hogenkamp kansloos onderuit in eerste ronde Australian Open

Uittocht van Amerikanen op Australian Open

15 januari De openingsdag van de Australian Open heeft heel wat verrassingen opgeleverd. Zo sloeg de Brit Kyle Edmund in vijf sets Kevin Anderson uit het toernooi, de lange Zuid-Afrikaan die afgelopen jaar de finale haalde bij de US Open (6-7 (4) 6-3 3-6 6-3 6-4). Opvallend was de afgang van de Amerikaanse tennissers maandag in Melbourne. Liefst twaalf deelnemers uit de VS vlogen eruit.