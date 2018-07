Hogenkamp naar laatste vier in Praag

Joezjni zet punt achter tenniscar­riè­re

25 juli Michail Joezjni is bezig aan zijn laatste maanden als proftennisser. De 36-jarige Rus zei dat na zijn zege in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Atlanta, waar hij won van de Amerikaan Emil Reinberg. Joezjni neemt in september afscheid in eigen land, bij het toernooi van Sint-Petersburg.