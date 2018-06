Hogenkamp naar tweede ronde kwalificaties Wimbledon

Murray boekt op gras Eastbourne eerste zege na bijna een jaar

25 juni Andy Murray heeft voor het eerst na bijna een jaar weer een zege geboekt. De Schotse tennisser won in de eerste ronde van het grastoernooi in Eastbourne van de Zwitser Stan Wawrinka in twee sets: 6-1 en 6-3. Zijn vorige overwinning dateerde van Wimbledon 2017.