Hogenkamp roemloos onderuit in Rosmalen

Roland Garros Verbeten Halep pakt eindelijk eerste Grand Slam-ti­tel

9 juni Simona Halep is er eindelijk in geslaagd om een Grand Slam-toernooi op haar naam te schrijven. Op het gravel van Roland Garros was de nummer één van de wereld in een pittig gevecht te sterk voor Sloane Stephens: 4-6 6-4 6-1.