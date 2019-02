Hogenkamp verliest openingsduel in Fed Cup

ABN AMRO blijft trouw aan Rotterdam

8 februari De ABN AMRO-bank blijft het tennistoernooi in Rotterdam trouw. Het sponsorcontract is met nog eens drie jaar verlengd. Ook in de jaren 2020, 2021 en 2022 is ABN AMRO de titelsponsor van het evenement, dat zaterdag in Ahoy aan zijn 46ste editie begint.