Hsieh Su-wei grijpt derde WTA-titel in Hiroshima

Oranje op 2-0 achter­stand in Daviscup na ineenstor­ting Haase

15 september Robin Haase is er niet in geslaagd om de Nederlandse tennisploeg op gelijke hoogte te brengen in het duel met Canada in de play-offs van de Daviscup. De Nederlandse nummer 44 van de wereldranglijst gaf tegen de 19-jarige Denis Shapovalov, tien plaatsen hoger geklasseerd, na een 2-0 voorsprong in sets de zege toch nog uit handen: 6-3 6-3 5-7 3-6 4-6.