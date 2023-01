Iga Swiatek in tranen: blessure hindert nummer een van de wereld in aanloop naar Australian Open

Iga Swiatek heeft zich ruim een week voor de Australian Open vanwege een schouderblessure afgemeld voor het tweede toernooi van Adelaide, dat maandag begint. De Poolse nummer een van de wereld verloor vrijdag in de landencompetitie om de United Cup van de Amerikaanse Jessica Pegula en was na afloop in tranen.

Tennisorganisatie WTA meldde dat Swiatek in Adelaide, waar twee toernooien achter elkaar worden gehouden, niet in actie zal komen ,,vanwege een blessure aan de rechterschouder”. In haar partij tegen Pegula was ze geen schim van de speelster die afgelopen seizoen acht toernooien won waaronder Roland Garros en de US Open. Het leverde haar de titel tennisster van het jaar op bij de WTA.

Venus Williams

Zevenvoudig grandslamkampioene Venus Williams heeft zich afgemeld voor de Australian Open. De 42-jarige Amerikaanse tennisster had een wildcard gekregen om deel te nemen aan het toernooi in Melbourne. Ze liep een blessure op in de ASB Classic in Nieuw-Zeeland”, meldde de organisatie van het eerste grandslamtoernooi van het jaar op Twitter.

Williams zou op 16 januari beginnen aan haar 22e Australian Open. De zus van Serena Williams bereikte twee keer de finale in Melbourne, maar staat inmiddels niet meer in de top 1000 van het vrouwentennis. In Auckland speelde ze haar eerste partijen sinds haar nederlaag in de eerste ronde van de US Open in september. Ze versloeg er haar landgenote Katie Volynets, maar verloor daarna van de Chinese Zhu Lin.

Gisteren werd al duidelijk dat Carlos Alcaraz, de nummer een van de wereld bij de mannen, het toernooi aan zich voorbij moet laten gaan.

Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka heeft met overtuiging de finale bereikt van het toernooi van Adelaide. De Belarussische nummer 5 van de wereld versloeg de Roemeense Irina-Camelia Begu in twee sets. Sabalenka verloor slechts vijf games: 6-3 6-2.

Volledig scherm Aryna Sabalenka © AFP

,,Ik ben blij met het niveau dat ik vandaag haalde”, zei Sabalenka, die op jacht is naar haar elfde toernooizege. Daarvoor zal ze in de finale de winnaar van de partij tussen de Tunesische Ons Jabeur, de nummer 2 van de wereld, en de Tsjechische Linda Noskova moeten verslaan. Sabalenka verloor in het toernooi tot dusverre nog geen set.