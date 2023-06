Iga Swiatek knokt zich naar finale Roland Garros en treft verrassende Tsjechische Karolina Muchova

Iga Swiatek doet zaterdag een gooi naar haar derde titel in vier jaar op Roland Garros. De nummer één van de wereld werd flink op de proef gesteld door de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (14), maar won toch in straight sets: 6-2, 7-6 (7). Ze speelt in de finale tegen de ongeplaatste Tsjechische Karolina Muchova, die een spectaculaire comeback in huis had tegen Aryna Sabalenka: 6-7(5), 7-6(5), 5-7.

Voor de 22-jarige Swiatek, die in zes duels nog geen set heeft verloren, was het de langste wedstrijd van het toernooi. Na 2 uur en 9 minuten benutte ze haar tweede wedstrijdpunt met een forehand winner.

Vorig jaar was Swiatek in Parijs in de finale te sterk voor de Amerikaanse Coco Gauff. In 2020 versloeg ze Sofia Kenin uit de Verenigde Staten in de eindstrijd. Swiatek gaat zaterdag op voor haar vierde grandslamtitel. Vorig jaar was ze ook de beste op de US Open.

Sabalenka mist matchpoint

Sabelanka kon in de andere halve finale haar favorietenrol niet waarmaken. In haar partij tegen Muchova ging het aanvankelijk gelijk op tot de nummer 43 van de wereld uit het niets de Belarussische brak. De winnares van de Australian Open deed één game later hetzelfde. In de tiebreak was de revelatie van het toernooi nét iets scherper. Met 7-5 ging de tiebreak van de eerste set naar Muchova.

Een set later leek het meteen mis te gaan voor Sabalenka. Muchova leidde snel met een set en een break. Maar ook nu gaf ze deze zonder ervan te kunnen genieten gauw weg. Net als in het vorige bedrijf moest een tiebreak beslissen wie de set op haar naam mocht schrijven. De set eindigde met dezelfde score, namelijk 7-5 in de tiebreak, maar nu ging die naar Sabalenka. Een beslissende set moest beslissen wie de eerste finaliste werd op deze editie van Roland Garros.

Ook in de beslissende set waren de verschillen tussen beide speelsters minimaal. Bij een 3-2 voorsprong van Sabalenka ging haar Tsjechische opponente de mist in met een onnodige fout op breakpunt tegen. Daarna leek de wedstrijd beslecht. Het niveau van de nummer 2 van de wereld bleef constant, waardoor voor Muchova een grandslamfinale steeds verder uit zicht raakte.

En toen iedereen dacht dat het klaar was, gierden de zenuwen door het lijf van de Belarussische. Ze mocht serveren voor de wedstrijd - na al een matchpoint te hebben gemist in de game daarvoor - maar het was Muchova die díe game pakte en terug kwam tot 5-5. Het momentum was gedraaid. Sabalenka leek geen bal meer in te krijgen. De Tsjechische won iedere game vanaf 2-5 en plaatste zich zo in drie zware sets en na ruim 3 uur voor de finale op Roland Garros.

