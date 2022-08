Iga Swiatek staat slechts drie games af in eerste ronde op US Open

Zverev moet na Wimbledon ook US Open laten lopen na drama op Roland Garros

De Duitse tennisser Alexander Zverev, nummer 2 van de wereld, ontbreekt volgende week op de US Open. Dat heeft de toernooiorganisatie bekendgemaakt. De olympisch kampioen van Tokio voelt zich volgens Bild niet fit genoeg om het grandslamtoernooi in New York te kunnen winnen. Zverev liep in de halve finales van Roland Garros een zware enkelblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie.

