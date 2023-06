Iga Swiatek vaagt tegenstander volledig weg, Yoshihito Nishioka verliest game door woede-uitbarsting

Tennisster Iga Swiatek heeft nog maar eens duidelijk gemaakt waarom ze voor velen de grote favoriet is voor de eindzege op Roland Garros. De als eerste geplaatste Poolse gunde de Chinese Wang Xinyu geen enkele game in de derde ronde (6-0 6⁻0). Het duel was al na 51 minuten afgelopen.

De als eerste geplaatste Swiatek heeft na drie ronden slechts acht games verloren. Ze heeft nu 21 van haar laatste 22 duels in Parijs gewonnen. Swiatek pakte in 2020 en 2022 de titel op Roland Garros.

Coco Gauff had in de derde ronde slechts een set problemen met de 16-jarige Mirra Andrejeva uit Rusland. De 19-jarige Amerikaanse, als zesde geplaatst, zegevierde met 6-7 (5) 6-1 6-1.

Woede-uitbarsting Noshioka

In de derde rondewedstrijd op Roland Garros tussen Yoshihito Nishioka en Thiago Seyboth Wild deed zich een opmerkelijk moment voor. Bij een 5-5 tussenstand in de tweede set (de eerste set ging met 3-6 naar Seyboth Wild) en 30-30 in de game dacht Nishioka met een winner een punt te maken, maar de bal werd uit gegeven. Daardoor kwam Wild op een belangrijk breakpoint, wat Nishioka lastig kon verkroppen. Volgens hem was de bal wél in.

Nishioka schreeuwde het uit en vroeg de scheidsrechter de beelden van het punt te laten zien: ,,Laat me de video zien”, riep de Japanner. De scheidsrechter ging daar niet in mee en deelde na de tirade van de Japanner een straf aan hem uit. Nishioka verloor door die straf automatisch nog een punt en incasseerde daardoor een break. Via een tiebreak greep een getergde Nishioka wel alsnog de tweede set.

Ruud via Zhang naar vierde ronde

Casper Ruud heeft ten koste van de Chinees Zhang Zhizhen de vierde ronde bereikt. De als vierde geplaatste Noor won in Parijs in vier sets: 4-6 6-4 6-1 6-4. Zhang kon als eerste Chinese tennisser sinds Kho Sin-Khie in 1936 de laatste zestien in Parijs halen, maar slaagde daar dus niet in. Ruud, die vorig jaar de finale van de afwezige Rafael Nadal verloor, neemt het in de vierde ronde op tegen de winnaar van de partij tussen de Chileen Nicolas Jarry en de Amerikaan Marcos Giron.

Koolhof en Rojer met partners naar kwartfinales dubbels

Wesley Koolhof heeft zich met zijn Britse partner Neal Skupski geplaatst voor de kwartfinales van het dubbelspel op Roland Garros. Het als eerste geplaatste duo was in twee sets te sterk voor de Kazach Aleksandr Nedovjesov en Miguel Ángel Reyes-Varela uit Mexico: 7-5 6-4. In de kwartfinales treffen Koolhof en Skupski de winnaars van de partij tussen Marcel Granollers uit Spanje en Horacio Zeballos uit Argentinië die het opnemen tegen de Braziliaan Marcelo Melo en de Australiër John Peers.

Ook Jean-Julien Rojer bereikte met Marcelo Arévalo de kwartfinale van het dubbelspel op Roland Garros. Rojer was met zijn partner uit El Salvador veel te sterk voor Michael Venus en Jamie Murray uit Nieuw-Zeeland en Schotland: 6-2 6-2. Rojer (41) en Arévalo (32) pakten vorig jaar de titel op Roland Garros. Het was voor Rojer, die geen deel meer uitmaakt van het Nederlands Daviscup-team, zijn derde grandslamtitel.

Wimbledonwinnares Rybakina meldt zich af Elena Rybakina heeft zich op Roland Garros afgemeld voor de derde ronde. De 23-jarige tennisster uit Kazachstan kwam wegens ziekte niet in actie tegen de Spaanse Sara Sorribes Tormo. Rybakina was bij het grandslamtoernooi in Parijs als vierde geplaatst en is ook de nummer 4 van de wereldranglijst. Vorig jaar won Rybakina Wimbledon. Dit jaar was ze de beste in Indian Wells en Rome. ,,Ik heb twee nachten niet geslapen en had een beetje koorts. Vandaag heb ik het echt geprobeerd in de warming-up, maar ik voel dat het de juiste beslissing is om me terug te trekken. Ik ga proberen te herstellen en mij zo goed mogelijk voorbereiden op het grasseizoen", zei Rybakina.

