‘Ik heb ze allemaal een keer verslagen en weet dat ik dat opnieuw kan’

Bertens naar laatste vier WTA Finals na opgave Osaka

26 oktober Het was geen fraaie manier om te winnen, maar Kiki Bertens is door naar de halve finale van de WTA Finals in Singapore. Haar derde en laatste tegenstander in de groep, Naomi Osaka, moest na de eerste set (6-3 voor Bertens) opgeven. Navraag bij de WTA leert dat dit geldt als een reglementaire 2-0-zege voor Bertens. Daarmee is Bertens verzekerd van de halve finale morgen. Daarin treft ze Elina Svitolina.