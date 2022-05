In grootse vorm stekende Martina Trevisan verrast met behalen halve finale Roland Garros

Robin Haase grijpt naast eerste toernooize­ge sinds 2016, ook Matwé Middelkoop verliest finale

Robin Haase is er net niet in geslaagd voor het eerst sinds 2016 weer een toernooi te winnen. Op de challenger van Sjimkent in Kazachstan was de Oezbeek Sergei Fomin zaterdag in de finale te sterk voor de 35-jarige Hagenaar: 7-6 (4) 6-3.

21 mei