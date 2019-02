Isner strandt vlak voor finale Delray Beach tegen Engelse qualifier

De 28-jarige Evans bereikte twee jaar geleden in Sydney voor het eerst de eindstrijd van een ATP-toernooi, maar daarin moest hij buigen voor Gilles Müller uit Luxemburg.



Enkele maanden later werd de Engelsman betrapt op het gebruik van cocaïne. Het leverde Evans, ooit de nummer 41 van de wereld, een schorsing op van een jaar. Via de challengers knokte Evans zich daarna langzaam weer omhoog. Hij bereikte vorige maand via de kwalificaties het hoofdtoernooi van de Australian Open, waarin hij in de tweede ronde moest buigen voor Roger Federer.



Evans treft in Delray Beach in de finale de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Mackenzie McDonald en Radu Albot uit Moldavië.