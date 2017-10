Jaar schorsing voor tennisser Evans na cocaïnegebruik

Haase in Peking direct onderuit tegen dubbelpartner Fognini

2 oktober Robin Haase is er niet in geslaagd de tweede ronde te halen van het tennistoernooi in Peking. De beste Nederlandse tennisser verloor maandag in twee sets van de Italiaan Fabio Fognini: 6-7 (4), 2-6. Fognini staat op de wereldranglijst hoger dan Haase: 26ste om 43ste.