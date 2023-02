Jannik Sinner volgt spoor Daniil Medvedev en Grigor Dimitrov naar halve finales in Ahoy

met VideoNa Grigor Dimitrov heeft ook Daniil Medvedev de halve finale bereikt van het ABN Amro Open-tennistoernooi in Rotterdam. De Rus had geen enkele moeite met de Canadees Félix Auger-Aliassime: 6-2-6-4. Medvedev neemt het zaterdag in de halve finales op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov, die tegen Alex de Minaur uit Australië twee matchpoints overleefde en alsnog won: 6-3 3-6 7-6 (6).

De 27-jarig Rus stond vorig jaar nog aan kop van de wereldranglijst, maar is afgezakt naar de elfde plaats. Medvedev bleef vorige maand op de Australian Open steken in de derde ronde. In Ahoy is hij deze week behoorlijk op dreef. Botic van de Zandschulp was donderdag in de tweede ronde kansloos tegen de als zesde geplaatste Medvedev (6-2 6-2).

De Rus brak in de eerste set twee keer de service van Auger-Aliassime, die in de tweede set bij een stand van 3-3 opnieuw werd gebroken. Medvedev maakte het daarna vakkundig af. Hij benutte op eigen service zijn eerste matchpoint.

Auger-Aliassime veroverde vorig jaar in Rotterdam zijn eerste ATP-titel. De 22-jarige Canadees, de huidige nummer 8 van de wereld, won daarna nog drie indoortoernooien op hardcourt.

Volledig scherm Daniil Medvedev. © AP

Sensationele wijze

Dimitrov maakte het eerder vandaag op sensationele wijze af. In de beslissende tiebreak stond hij 6-4 achter om vervolgens vier punten op rij te pakken, met de name de laatste was de moeite waard. Na een lange slagenwisseling leek De Minaur - die vrijdag zijn 24e verjaardag vierde - het eerste wedstrijdpunt van Dimitrov weg te gaan werken, maar de Bulgaar wist de bal telkens terug te krijgen. Hij besloot de wedstrijd met een schier onmogelijke forehandpassing, die tot zijn eigen verbazing op de buitenkant van de lijn landde.

De nummer 28 van de wereld kon amper bevatten dat de bal in was en vroeg de scheidsrechter om de bevestiging dat hij gewonnen had. De beelden op de schermen lieten zien dat de bal inderdaad de lijn had meegepakt.

De 31-jarige Bulgaar jaagt in Ahoy op zijn eerste titel sinds 2017, toen hij het jaar afsloot met winst van de ATP Finals. Begin 2018 was Dimitrov finalist in Ahoy, waar hij de eindstrijd verloor van de Zwitser Roger Federer. Sindsdien speelde hij geen finale meer.

In de derde kwartfinale versloeg de Italiaan Jannik Sinner de Zwitserse routinier probleemloos in twee sets: 6-1 6-3. Sinner ontmoet zaterdag de winnaar van Gijs Bouwer en Tallon Griekspoor, die later op de vrijdag nog in actie komen.

Volledig scherm Grigor Dimitrov © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.