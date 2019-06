Jarry stunt in Rosmalen tegen Tsitsipas

Tegen de sterk serverende Jarry, die in totaal dertien aces sloeg, had Tsitsipas in de eerste set weinig in te brengen. Hij kreeg geen enkel breakpoint en won maar acht punten op de opslag van de nummer 60 van de wereld. Tsitsipas kwam in de tweede set met 3-0 voor en hield zijn voorsprong vast. In de beslissende set verloor de nummer 6 van de wereld op 5-4 zijn servicegame.

De 20-jarige Tsitsipas stond voor de tweede keer in het hoofdtoernooi in Rosmalen. Vorig jaar verloor hij in de kwartfinales. Voor de Griek was het zijn eerste partij op gras sinds Roland Garros, waar hij in de vierde ronde in een sensationele vijfsetter verloor van Stan Wawrinka.



Na de uitschakeling van Tsitsipas is de Kroaat Borna Coric, de mondiale nummer 15, de hoogstgeplaatste speler die nog in het toernooi zit.