Jean-Julien Rojer en Robin Haase allebei naar derde ronde US Open in dubbelspel

Borna Coric bekroont stuntweek in Cincinnati met mastersti­tel

De Kroatische tennisser Borna Coric heeft in Cincinnati zijn eerste masterstitel gepakt. De 25-jarige Coric, die als nummer 152 van de wereld begon aan het ATP-toernooi, versloeg de Griek Stefanos Tsitsipas in de finale in twee sets: 7-6 (0) 6-2. Coric liet daarmee zien dat hij na lange afwezigheid vanwege een schouderblessure weer helemaal terug is.

22 augustus