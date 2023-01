Jean-Julien Rojer pakt 34ste dubbeltitel na twee walk-overs: ‘Dit is me nog nooit overkomen’

Dodig vormde een koppel met de Amerikaan Austin Krajicek. Het duo was vorig jaar de tegenstander van Rojer en Arévalo in de finale van Roland Garros, waar Rojer en Arévalo drie matchpoints overleefden en de titel veroverden.

Voor Rojer werd het laatste voorbereidingstoernooi op de Australian Open zo een merkwaardige belevenis. In de halve finales hoefden de op Curaçao geboren tennisser en Arévalo ook al niet in actie te komen omdat hun tegenstanders - de Brit Lloyd Glasspool en de Fin Harri Heliovaara - zich terugtrokken vanwege een blessure van de Brit.

,,Het is heel apart. Dit is me nog nooit overkomen en Marcelo ook niet: twee walk-overs, waarvan ook nog een in de finale”, vertelde Rojer, die met Arévalo inmiddels vijf toernooien won. Voor Rojer was het al de 34ste toernooizege sinds zijn eerste dubbeltitel, in 2010 in Tokio.

Bencic en Davis met titels naar Australian Open

Belinda Bencic en Lauren Davis reizen met een goed gevoel af naar Melbourne waar maandag de Australian Open begint. De Zwitserse Bencic pakte ten koste van de Russische Daria Kasatkina de titel in Adelaide. Davis was de beste in Hobart, waar de Amerikaanse in de finale de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto versloeg.

Volledig scherm Belinda Bencic © AFP

Voor de 29-jarige Davis was het haar tweede titel na eerdere toernooiwinst in 2017 in Auckland. Met de acht jaar jongere Cocciaretto trof ze een qualifier die verrassend voormalig Australian Open-winnares Sofia Kenin had uitgeschakeld. Davis had in de eerste set de nodige moeite met de Italiaanse, maar na een overtuigende tiebreak stoomde ze door naar de winst: 7-6 (0) 6-2.

In de finale van het toernooi van Adelaide ging de als vijfde geplaatste Kasatkina ten onder aan matig serveren. Liefst zeven keer pakte olympisch kampioene Bencic een game op de opslag van de Russische, resulterend in een zege in twee sets: 6-0 6-2. Bencic was de nummer 8 van de plaatsingslijst.