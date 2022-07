Jelena Rybakina voltooit tennisstunt en wint Wimbledon: ‘Voel me inwoonster van Kazachstan’

Jelena Rybakina heeft voor een sensatie gezorgd door Wimbledon op haar naam te schrijven. De 23-jarige speelster uit Kazachstan, nummer 23 van de wereld, was de Tunesische Ons Jabeur in de finale de baas: 3-6, 6-2 en 6-2.

De mondiale nummer 2 Jabeur begon sterk aan de finale op ‘het heilige gras’. Rybakina moest haar tweede servicebeurt inleveren en deed dat opnieuw bij een 3-5 stand, ditmaal zelfs op ‘love’. In het tweede bedrijf wist de Kazachstaanse echter het tij te keren, met name doordat haar eerste service veel beter ging lopen.



Een derde set moest de beslissing brengen. Direct brak Rybakina haar opponente, een voorsprong die ze voor de ogen van de ruim 14.000 toeschouwers op Centre Court over de streep wist te trekken. Toen ze in de zesde game ondanks drie breakpoints haar service hield, was het verzet van Jabeur definitief gebroken.



Rybakina kon het na afloop nauwelijks bevatten. ,,Mijn voornaamste doel hier was eigenlijk om de tweede week van het toernooi te halen. Eerlijk gezegd had ik niet gedacht dat dat al zou lukken. Maar het ging steeds beter. De finale was ongelooflijk. Ik was vooraf en tijdens de partij heel zenuwachtig. Toch pakte het allemaal goed uit voor mij. Ik ben ongelooflijk blij.”

Volledig scherm Jelena Rybakina en Ons Jabeur. © REUTERS

Geboren in Rusland

De in Rusland geboren Rybakina komt sinds 2018 voor Kazachstan uit. Vanwege de inval in Oekraïne zijn Russische deelnemers dit jaar niet welkom op Wimbledon. ,,Maar ik voel me nu een inwoonster van Kazachstan”, zei ze. ,,Ik ben in mijn nieuwe land geweldig opgevangen en dat heeft tot dit succes geleid.”



De Wimbledon-zege is het absolute hoogtepunt uit haar nog prille loopbaan. Vorig jaar bereikte ze de kwartfinales op Roland Garros, haar beste prestatie tot dusver op een grand slam. Vorig jaar was de vierde ronde op Wimbledon voor haar het eindstation.

Eerste Afrikaanse in finale grand slam

Ook Jabeur beleefde op Wimbledon het beste toernooi uit haar loopbaan. De 27-jarige Tunesische was evenmin ooit verder gekomen dan de kwartfinales op een grand slam. Ze werd deze week de eerste Afrikaanse speelster ooit die de finale wist te bereiken op een van de vier belangrijkste toernooien in het tennis.



Rybakina kwam op weg naar de finale in Londen slechts één geplaatste tegenstandster tegen: Simona Halep. De voormalig nummer 1 van de wereld uit Roemenië, inmiddels afgezakt naar de 18e plek, kwam er in de halve eindstrijd niet aan te pas. Het werd 6-3, 6-3 voor Rybakina.



Bekijk hieronder onze sportvideo's: