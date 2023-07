Jenson Brooksby voorlopig geschorst na ‘missen’ dopingcontrole in onder meer Rosmalen

Tennisser Kamil Majchrzak dertien maanden geschorst na vier positieve doping­tests

De Poolse tennisser Kamil Majchrzak is door The International Tennis Integrity Agency voor dertien maanden geschorst wegens doping. De voormalig nummer 75 van de wereld werd in 2022 vier keer positief getest op het spierversterkende middel SARM S-22 en Ligandrol, een middel ter bevordering van kracht en spiermassa.