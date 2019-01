Kan Djokovic het Grand Slam-record van Federer pakken? ‘Volmondig ja’

Door Lisette van der Geest



Zes Grand Slam-overwinningen erbij voor de inmiddels 31-jarige Djokovic, kan dat? Paul Haarhuis is beslist: ,,Volmondig ja. Hij kan het, als hij de komende drie à vier jaar fit blijft. En ik schat de kans dat het hem lukt redelijk in. In 2021 kan hij zijn 21ste winnen.” Nu staat Djokovic op vijftien titels. Rafael Nadal heeft er zeventien achter zijn naam, drie minder dan Roger Federer.



John van Lottum is iets minder enthousiast. ,,Het is zeker haalbaar, maar vergeet tegelijkertijd niet: hij heeft er nog vijf te gaan. En vijf klinkt dichterbij dan het is.” Het is nog steeds een kwart van het totaal dat Federer gedurende zijn hele carrière behaalde.



Tekst gaat verder onder de foto...

Volledig scherm Novak Djokovic en Rafael Nadal © Getty Images

Djokovic (31) heeft zijn leeftijd mee. Nadal is één jaar ouder, het verschil met Federer is zes jaar. Van Lottum: ,,Dat is een voordeel, maar wat ook telt: zijn manier van bewegen. Het lichaam van Djokovic is goed in balans. Hij beschikt over een combinatie van kracht en souplesse die, als hij zijn carrière zo goed gedisciplineerd voortzet op de lijn waarop hij bezig is, maakt dat hij dat record wel kan halen. Maar het mooie van de sport is anderzijds dat het zo onvoorspelbaar kan zijn. Blessures, een privégebeurtenis, vertrouwen dat afneemt, het kan er allemaal voor zorgen dat verwachtingen niet gehaald worden.”

Quote Want dat is het meest zorgwekken­de: niemand anders staat op om het over te nemen John van Lottum Een andere factor is de klasse van de concurrentie. Van Lottum ziet Federer de komende anderhalf jaar wegzakken. ,,Echt, echt wegzakken. Ik denk dat het heel lastig wordt voor hem om nog een titel te winnen.” Dan blijft Nadal over. Van Lottum: ,,Want dat is het meest zorgwekkende: niemand anders staat op om het over te nemen. Voordat nieuwkomers de status van deze jongens (Djokovic, Federer en Nadal, red.) daadwerkelijk gaan invullen moet nog heel veel gebeuren. Er is helaas nog geen nieuwe grootheid. En dat zegt alles over deze drie. Zij zijn bizar goed, een andere categorie.”

Nadal zal naar de verwachting van Van Lottum nog wel Grand Slams winnen, met name op gravel acht de oud-tennisser hem kansrijk. Haarhuis heeft daar meer twijfels bij. ,,Hij had gisteren duidelijk moeite om tegen Djokovic te spelen. Voor mijn gevoel is dat een mentale kwestie. Terwijl Nadal juist een speler is die het, naast het feit dat hij een ongelofelijke tennisser is, altijd van zijn mentale weerbaarheid en uitstraling moest hebben. Nu leek het alsof hij twijfelde, straalde hij dat een beetje uit.”

Mocht Djokovic die 21 Grand Slam-overwinning halen en daardoor Federer voorbij gaat, in of rónd 2021, is de vraag of hij dan bekendstaat als de beste aller tijden. Haarhuis doet niet aan het benoemen van de beste. ,,Voor allemaal valt wat te zeggen.” Van Lottum twijfelt ook of het halen van meer overwinningen dan Federer een groot verschil gaat maken. ,,Djokovic bokst al jaren tegen de status van Federer en Nadal op. Als hij de 21 haalt, is alsnog de vraag of Djokovic daarmee over de sympathie waar zij op kunnen rekenen heengaat.”