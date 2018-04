Karlovic schakelt Robredo uit in 'zijn' Barcelona

Nadal wint voor derde jaar op rij in Monaco

22 april Rafael Nadal heeft voor het derde jaar op rij het prestigieuze masterstoernooi in Monaco op zijn naam geschreven. De nummer één van de wereld liet zich in de finale niet verrassen door de Japanner Kei Nishikori. De titelhouder zegevierde na iets langer dan anderhalf uur in twee sets: 6-3 6-2.