Kerber weer terug bij oude coach

Bertens verliest in Berlijn ook op hardcourt

17 juli Kiki Bertens heeft ook haar tweede tennispartij na de coronapauze verloren. De nummer 7 van de wereldranglijst was tijdens het tweede invitatietoernooi van deze week in Berlijn niet opgewassen tegen de Letse Anastasija Sevastova, die op de 43ste plaats staat in het mondiale klassement. Bertens ging op hardcourt na iets meer dan een uur in twee sets onderuit: 6-1 6-4.