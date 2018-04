Kerkhove kan niet opnieuw stunten in Fed Cup

Zverev naar laatste vier in Monte Carlo

20 april Alexander Zverev heeft zich als laatste geplaatst voor de halve finales op het graveltoernooi van Monte Carlo. De als derde geplaatste Duitser rekende Richard Gasquet in drie sets in: 4-6 6-2 7-5. Voor de 21-jarige Zverev was het zijn vierde opeenvolgende zege op de tien jaar oudere Fransman in evenzoveel onderlinge partijen.